Бербок: ЕC не будет финансировать создание в Сирии исламистских структур

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа готова оказать помощь Сирии, но не намерена финансировать создание там исламистских структур.

"Европа будет оказывать поддержку, но Европа не станет спонсором новых исламистских структур", - сказала министр в ходе визита в Дамаск, передает телеканал Welt. "Это означает, что вопрос восстановления, безопасность, соблюдение принципов правового государства и привлечение всех групп населения тесно связаны между собой", - отметила она.

Бербок посетила с необъявленным визитом Сирию вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Они провели, в частности, встречу с лидером вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмедом аш-Шараа. Немецкие СМИ обратили внимание, что последний, приветствуя гостей, не подал германскому министру - женщине - руку.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря того же года они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил президентский пост и покинул Сирию. 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении руководителем сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.