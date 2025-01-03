В Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии

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В Приднестровье вынуждены прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии с 3 января, поскольку переведенная с газа на уголь Молдавская ГРЭС не справляется с увеличением потребления. Как информировало министерство экономического развития непризнанной республики, свет начнут отключать с 18:00 на час в районах таких городов, как Тирасполь, Бендеры, Рыбница, Каменка, а также в ряде других населенных пунктов.

С 1 января в Приднестровье было остановлено централизованное отопление и снабжение жилых домов горячей водой.

Поставки природного газа в Молдавию были остановлены с января после отказа правительства республики урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн. Власти Молдавии и непризнанного Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы.