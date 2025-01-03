Российские актеры Борисов и Эйдельштейн номинированы на кинопремию BAFTA

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Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн номинированы на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA). Длинный список номинантов представлен на сайте премии.

Фильм "Анора" (Anora, 2024) американского режиссера Шона Бэйкера, в котором исполнили роли Борисов и Эйдельштейн, получил девять номинаций, в том числе в категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучший сценарий".

Борисову и Эйдельштейну предстоит побороться за премию в категории "Лучший актер второго плана". На звание "Лучшей актрисы" претендует и исполнительница главной роли Майки Мэдисон. Короткий список номинантов будет оглашен 15 января, а саму премию будут присуждать 16 февраля.

В мае 2023 года "Анора" получила "Золотую пальмовую ветвь" 77-го Каннского кинофестиваля. За свою роль Борисов был номинирован на премию "Золотой глобус" и, по мнению критиков может также рассчитывать на номинацию на премию "Оскар".

Среди наград Борисова три "Золотых орла" за лучшую мужскую роль в фильмах "Бык" (2020), "Калашников" (2021), "Капитан Волконогов бежал" (2022), "Золотой лист" за лучшую мужскую роль в спектакле "Зойкина квартира" (2013). Фильм "Купе №6" с Борисовым получил Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля в 2021 году.

Британская академия кино, позднее объединившаяся с Гильдией телережиссеров и продюсеров, была основана в 1947 году, а в 1949 году впервые отметила наградами лучшие кинофильмы. С 1955 года награды стали присуждать и за лучшие телепрограммы.