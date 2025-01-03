Россия призвала Израиль прекратить боевые действия в секторе Газа

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Россия во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН призвала Израиль немедленно остановить боевые действия в секторе Газа, отметив важность защиты мирного населения и обеспечения гуманитарного доступа.

Как заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, блокада Газы и обстрелы повлекли за собой гуманитарную катастрофу, разрушение медицинской инфраструктуры и массовое перемещение гражданских лиц.

"Счет беженцам идет на миллионы, а система здравоохранения сектора практически уничтожена", - подчеркнул он, поддержав инициативу ВОЗ по эвакуации больных в южные районы анклава.

Вместе с тем Россия вновь подтвердила свою приверженность формуле "двух государств для двух народов", указав, что обеспечение безопасности Израиля возможно исключительно через реализацию права палестинцев на собственное государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.