Аргентина призвала Британию начать переговоры о Фолклендских островах

Правительство Аргентины вновь обратилась к руководству Великобритании с призывом возобновить переговоры о спорных Фолклендских (Мальвинских) островах, настаивая на том, что они принадлежат южноамериканской стране.

"Правительство Аргентины неизменно демонстрирует готовность возобновить двусторонние переговоры, которые позволят найти решение этому спору о суверенитете и положить конец колониальному положению Мальвинских островов в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", - сказано в заявлении МИД Аргентины по случаю 192-й годовщины оккупации островов Великобританией.

Подчеркивается, что Аргентина осуждает "операции по разведке и разработке возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов", которые осуществляет Соединенное Королевство в акватории, которую Буэнос-Айрес считает аргентинской. Вместе с тем в министерстве обратили внимание, что правительство "хочет поддерживать конструктивные отношения с Лондоном".

Фолклендские острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелся вооруженный конфликт. Южноамериканская республика потерпела в нем поражение.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении Великобритании. Аргентина не признала результаты плебисцита.