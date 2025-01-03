В Колумбии жертвами падения автобуса с обрыва стали 13 человек

Не менее 13 человек погибли при падении автобуса с обрыва на юге Колумбии. Об этом заявила министр транспорта Мария Констанца Гарсия.

"К настоящему моменту известно о 13 погибших, а также о 18 пострадавших и 1 пассажире без травм. Пострадавшие были доставлены в медучреждения города Пасто", - указала она в соцсети X.

Автобус направлялся из города Кали в населенный пункт Ипиалес на границе с Эквадором. Как информировала газета El Tiempo со ссылкой на спасателей, предварительно, транспортное средство было неисправно, в результате чего водитель не справился с управлением.