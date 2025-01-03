В Белоруссии зарегистрировали первый противоопухолевый клеточный продукт

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В Белоруссии зарегистрировали первый противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров, сообщает издание "Медицинский вестник".

Уточняется, что технология разработана сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

"В Белоруссии был впервые зарегистрирован противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека. Клеточная иммунотерапия сегодня активно применяется в клинической практике, в частности при лечении онкологических заболеваний", - сказано в сообщении.

Издание указывает, что такой подход является дополнительным к традиционным методам лечения, позволяет минимизировать токсическое действие химиопрепаратов и усилить эффективность проводимой терапии.

Для оказания помощи пациентам с использованием клеток создаются биомедицинские клеточные продукты - это пересадочный материал, полученный на основе клеток человека, не подвергшихся значительным манипуляциям, помимо эмбриональных, фетальных стволовых и половых клеток.