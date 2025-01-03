Le Figaro: более 60% французов высказались за отставку Макрона

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Более 60% французов выступают за отставку президента республики Эмманюэля Макрона. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Odoxa-Backbone по заказу газеты Le Figaro.

Так, 61% респондентов выступает за отставку Макрона. Издание обращает внимание, что этот показатель вырос на 7 процентных пунктов с сентября прошлого года. Еще 38% опрошенных высказались против отставки, а 1% - затруднился с ответом.

Вместе с тем 62% участников исследования характеризуют президентство Макрона как авторитарное. Кроме того, по мнению большинства французов, Франсуа Байру не удастся продержаться в премьерском кресле до конца года - 86% опрошенных полагают, что действующему главе государства в 2025 году придется назначать нового премьера.

Опрос проводился 2-3 января среди 1 005 человек.

Макрон назначил 73-летнего Байру на пост премьер-министра 13 декабря 2024 года.