С пляжей Кубани вывезли 86 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта

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С пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края вывезли 86 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта после ЧП с танкерами. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

"В общей сложности команды муниципалитетов края, волонтеры, сотрудники МЧС и спасательных служб собрали уже 86 тыс. тонн замазученного грунта, за прошедшие сутки - 8 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском за все время вывезено свыше 51 тыс. тонн загрязненного грунта. Оттуда его отправляют на утилизацию.