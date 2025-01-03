В Белоруссии запретили торговлю пиротехническими изделиями

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

В Белоруссии запретили оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Роман Головченко, информировали в пресс-службе правительства.

Как отмечается, введенный запрет связан с "участившимися случаями получения гражданами, в том числе детьми, травм в результате нарушения правил использования пиротехнических изделий".

Вместе с тем запрет не распространяется на оптовую и розничную торговлю бенгальскими огнями, хлопушками, тортовыми свечами. Постановление правительства вступает в силу с 4 января 2025 года.

Согласно оперативным данным, в период с 1 по 3 января наступившего года произошло 26 несчастных случаев из-за нарушений правил использования пиротехнических изделий. Травмы получили 28 человек, среди них 12 детей.