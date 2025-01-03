Сийярто считает жалким решение МИД Польши в отношении посла Венгрии

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал решение МИД Польши не приглашать венгерского посла на официальную церемонию начала председательства страны в Совете ЕС "жалким и детским", сообщает агентство MTI.

"Что касается решения польского коллеги - министра иностранных дел Радослава Сикорского, есть два конкурирующих определения: жалкий и детский", - указал Сийярто.

Между Венгрией и Польшей разразился дипломатический скандал из-за решения Будапешта предоставить убежище бывшему замминистра юстиции Польши Марчину Романовскому, который у себя на родине обвиняется в хищениях госсобственности. По мнению Венгрии, нынешние польские власти преследуют его по политическим причинам.

В знак протеста МИД Польши не пригласил посла Венгрии на торжественный вечер по случаю начала председательства страны в Совете ЕС. На основе ротации Польша будет исполнять эту роль в первой половине 2025 года, приняв эстафету у Венгрии.