Захарова считает, что Бербок следует обсуждать судьбу американских баз в ФРГ

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует рассуждать о судьбе американских баз в ФРГ, а не высказываться насчет российских баз в Сирии. Соответствующую точку зрения изложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В частности, так российский дипломат отреагировала на высказывание Бербок, заявившей, что России пора отказаться от своих военных баз на территории Сирии. "И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона", - указала Захарова.

Ранее в Службе внешней разведки РФ информировали о том, что США и Великобритания готовят террористические атаки против военных баз России в Сирии, чтобы побудить Москву эвакуировать своих военных из этой страны.