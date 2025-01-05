В Нью-Йорке вводится плата за проезд по центру города на автомобиле в часы пик

С 5 января в рамках борьбы с автомобильными пробками в Нью-Йорке начнет действовать оплата проезда по центральным улицам Манхэттена в часы наибольшего скопления машин. Как сообщает газета The New York Times, это нововведение позволит собрать 15 миллиардов долларов на модернизацию системы общественного транспорта в регионе.

Оплата будет осуществляться через электронную систему, которую многие водители уже используют для проезда по мостам, туннелям и автомагистралям. На въездах и выездах из платной зоны установлены электронные датчики.

Водители большинства легковых автомобилей будут платить 9 долларов за въезд в зону заторов в часы пик и 2,25 доллара в остальное время.

Мотоциклисты будут обязаны заплатить 4,50 доллара в часы пик и 1,05 доллара в непиковые часы.

Водители небольших коммерческих грузовиков и некоторых автобусов будут платить 14,40 доллара в часы пик и 3,60 доллара в остальное время. Водители больших грузовиков и туристических автобусов будут платить 21,60 доллара в часы пик и 5,40 доллара в остальное время.

Однако избранный президент Дональд Трамп заявил во время предвыборной компании, что одним из его первых решений на посту президента будет отмена этой программы. Против ее внедрения выступают также ряд общественных организаций.

В нескольких мегаполисах плата за въезд в центр города уже действует. Например, в Сингапуре, где плата была введена еще в 1998 году, а также в Стокгольме, Милане, Юрмале, Лондоне и ряде городов Норвегии.