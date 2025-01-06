Правые берут власть в Австрии

Павел Александров, международный обозреватель

Начало 2025 года ознаменовалось достаточно неожиданным политическим землетрясением в Альпах. В течение почти трёх месяцев в Австрии шли мучительные трёхсторонние переговоры о создании правительственной коалиции, которые завершились полным фиаско. Глава правительства Карл Нехаммер, канцлер и лидер Австрийской Народной партии (АНП) объявил в минувшие выходные о предстоящем уходе со своих постов ввиду невозможности договориться с австрийскими социал-демократами (СДПА), где, по его мнению, «верх взяли деструктивные силы». На пару дней раньше из переговорного процесса уже вышел третий претендент на участие в правящей коалиции - местные либералы (партия NEOS «Новая Австрия – Либеральный форум»). Продолжение переговоров двух оставшихся участников оказалось таким же безуспешным, как и тогда, когда их было трое.

Для понимания причин развала правящей коалиции в Австрии надо вернуться на три месяца назад. В конце сентября прошлого года в Австрии состоялись очередные парламентские выборы, результаты которых во многом объясняют, почему нынешняя попытка формирования правящей коалиции из АНП, СДПА и либеральной NEOS закончилась не просто неудачей, а настоящим крахом. Итак, тогда консервативная АНП набрала 26,5% голосов избирателей, поддержка населением социал-демократов равнялась 21,9%, а у либералов было 9%. Победителем же на тех выборах оказалась Австрийская партия свободы (АПС), которая получила больше всех (29,2%) голосов и которая для т.н. «демократических» партий является в Австрии «нерукопожатной», «праворадикальной» и чуть ли не «фашистской».

Явное поражение центристских сил Австрии в их попытке создать правящую коалицию без участия «нерукопожатной» АПС наверняка станет крайне тревожным «звонком» для властей соседней Германии, политические элиты которой в преддверии предстоящих здесь в феврале досрочных парламентских выборов тоже изо всех сил борются против быстро набирающей популярность и рассматриваемой в ФРГ как «нерукопожатная» партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Объявив о намерении уйти со своего поста, канцлер Карл Нехаммер снова однозначно дал понять, что ни в коем случае не станет сотрудничать с Австрийской партией свободы, лидером которой является Герберт Кикль. Карл Нехаммер заявил и о «своем глубоком убеждении, что радикалы не способны решить ни одной серьезной проблемы». При этом, по данным Немецкого информагентства DPA, «экономическое крыло партии Нехаммера, напротив, предпочитает сотрудничать с АПС, а не с социал-демократами». Кстати, актуальные соцопросы свидетельствуют, что в случае проведения в Альпийской республике новых выборов т.н. «нерукопожатная» Австрийская партия свободы наберет даже еще больше голосов, чем в минувшем сентябре. Социологи констатируют, что сейчас поддержка АПС избирателями достигает уже 35%.

Судя по всему, настроения в руководстве АНП постепенно меняются в плане определенного разочарования в перспективах сотрудничества с партиями левого спектра. Об этом свидетельствует выступление генсека АНП Кристиана Штокера, которого руководство партии назначило временно исполняющим обязанности лидера АНП. Г-н Штокер сообщил, что партия будет теперь искать нового председателя партии и дал понять, что если тот предложит коалицию с АПС, то «партия его поддержит». В этой связи Штокер не исключил, что кандидатом на пост председателя АНП может стать экс-канцлер Себастиан Курц, который, как сразу же вспомнили местные обозреватели, «поддерживал в свое время добрые отношения с президентом России Владимиром Путиным – также как и Австрийская партия свободы, которая идет дружеским по отношению к России курсом и решительно отвергает антироссийские санкции Евросоюза, к тому же резко выступает против притока мигрантов в Австрию».

Впрочем, последствия отказа властей Австрии от поставок российских энергоносителей и разрыва многолетних экономических связей с РФ, что привело к тяжелой рецессии народного хозяйства альпийской республики, лежат на поверхности. Так, по мнению даже лидера либеральной NEOS Беаты Майнль-Райзингер, Австрия страдает сейчас под грузом тех же структурных проблем, что и ФРГ вместе с другими европейскими странами. Члены ЕС столкнулись с ростом бюджетных дефицитов, необходимостью сокращать социальные выплаты и повышать налоги, а пенсионное обеспечение и система здравоохранения не справляются со своими задачами ввиду старения населения. Жизнь обывателей постоянно дорожает, а предприниматели, ввиду роста тарифов на электроэнергию, ищут способы перенести производство за океан.

Исход нынешнего политического кризиса в Австрии трудно предсказуем. Пока известно, что президент Александер Ван дер Беллен намерен провести переговоры с АПС и АНП по поводу формирования правящей коалиции. Причем, Герберт Кикль претендует на пост канцлера. Это значит, что для АНП он отводит роль младшего партнера. Между тем, в СМИ уже просочилась информация, что бывший канцлер Себастиан Курц отказывается возвращаться на верхние этажи власти, так как не хочет становиться вице-канцлером в случае, если главой правительства окажется лидер АПС Герберт Кикль. В нынешней же ситуации, как считают местные эксперты, такой вариант очень даже возможен, ведь члены Австрийской партии свободы уже входят в состав правительств пяти из девяти федеральных земель Австрии.

Не случайно председатель Социал-демократической партии Австрии Андреас Баблер заявил, что стране «грозит появление канцлера-правого экстремиста». Если же переговоры президента Австрии с АПС и АНП не приведут к созданию правящей коалиции, то в Австрии возможны новые выборы, которые по закону можно будет организовать только через три месяца. В любом случае до назначения нового канцлера Карл Нехаммер продолжит оставаться на своем посту, объявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, который, впрочем, выразил уверенность в том, что новый канцлер появится у Австрии уже на этой неделе.