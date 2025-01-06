Политолог Журавлев: у Байдена и Трампа разные методы, но одна цель - величие Америки

Позиции и возможности Трампа на новом президентском сроке, конечно, гораздо сильнее. Однако, не стоит ожидать чего-то революционного. Надо понимать, что Трамп спорит, например, с Байденом не по поводу целей, а по поводу методов. Байден говорит: мы финансами все решим, Трамп отвечает: нет, надо восстанавливать реальную экономику. Но, цель у них одна и та же - гегемония США в мире. Пожалуй, гегемония по Трампу - более реалистичная, с ним можно будет пытаться договариваться. С Байденом такой опции не было. Однако, и Трамп стратегически все равно будет стоять на позиции величия Америки и угнетения всего того, что этому величию может помешать.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/fe734ba7785df5ccee84ef4a4a71f148/