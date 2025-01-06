Украинский политик Олейник: в 2025 году надеемся на мир

Хотелось бы, чтобы 2025 год принес нам всем мир. Одним из центральных событий следующего года будет празднование 80-летия Великой Победы. Было очень приятно, когда премьер-министр Словакии заявил: я приеду. Это глубинный зов той Европы, которая пережила ту войну. К Фицо присоединяться и другие лидеры. Не все европейцы потеряли память, хотя во многих случаях к власти там пришли последователи тех, кто проиграл войну. Они хотят реванша и новой войны, а у России нет иного пути, кроме новой победы.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" украинский политик, народный депутат Украины V-VII созывов Владимир Олейник.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/43d24a35e58832adfb7fe05352bee2f3/