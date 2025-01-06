КНДР провела первый в 2025 году ракетный запуск

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КНДР выполнила в сторону Японского моря запуск, предположительно, баллистической ракеты. Соответствующее сообщение распространила береговая охрана Японии.

Согласно информации японского общественного телевидения, ракета упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сведений о нанесенном ущербе не поступало. Японские сторожевики призывают суда в регионе в случае нахождения обломков ракеты не приближаться к ним и сигнализировать об этом властям.

При канцелярии премьер-министра Японии Сигэру Исибы приступил к работе кризисный штаб по сбору и анализу данных о ракетном пуске КНДР.

Нынешний ракетный запуск Пхеньяна стал первым в 2025 году. Последний раз ракетный пуск был проведен 5 ноября прошлого года.