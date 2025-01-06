Правительство утвердило Стратегию пространственного развития РФ до 2030 года

© Ладислав Карпов/ ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию пространственного развития России до 2030 года с прогнозом до 2026 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства.

В документе закреплены задачи по формированию сбалансированной системы пространственного развития для достижения национальных целей, поиск оптимальных форм территориальной организации экономики, развитие опорных населенных пунктов, образующих инфраструктурный и экономический каркас страны.

Отмечается, что "одним из новшеств утвержденной стратегии является формирование единого перечня опорных населенных пунктов, развитие которых будет способствовать достижению национальных целей развития, определенных майскими указами президента в 2024 году".

В этот перечень включены городские агломерации, административные центры, города, где реализуются новые инвестиционные проекты, существенно влияющие на экономику. Туда включены города, жители которых заняты в обеспечении национальной безопасности и обслуживании критически важной инфраструктуры, а также населенные пункты, выполняющие функции опорных.

Среди приоритетных задач развития опорных населенных пунктов - строительство жилья, обеспечение коммунальной и социальной инфраструктуры для привлечения кадров, развитие транспорта, расширение межрегиональных экономических связей.