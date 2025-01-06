Asharq: ХАМАС может освободить 34 заложников на первом этапе сделки

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Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено освободить 34 заложника из списка, представленного израильской стороной, в рамках первого этапа сделки по введению режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источник в радикальной организации передает телеканал Asharq.

Отмечается, что список, представленный Израилем и одобренный ХАМАС, соответствует критериям, согласованным в ходе недавнего раунда переговоров. Он включает женщин, детей и больных людей, удерживаемых в Газе. Движение согласилось освободить указанных заложников, но ему потребуется около недели на то, чтобы точно определить, живы они или нет, сообщает телеканал.

В минувшее воскресенье агентство Reuters сообщило, что ХАМАС утвердило список имен 34 заложников, которых готово освободить в рамках соглашения по сектору Газа.