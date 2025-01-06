Медведев считает, что Зеленского презирает весь российский народ

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Весь российский народ презирает Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в "ВКонтакте".

Так он прокомментировал слова Зеленского, который ранее, по информации в СМИ, заявил, что презирает российский народ. "Зеленая тварь заявила, что она "презирает весь российский народ". Понятно, и "весь российский народ презирает" ублюдка", - указала политик.

Он также полагает, что личная месть россиян Зеленскому не должна закончиться после его отстранения.