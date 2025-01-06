Жители России на этой неделе будут работать два дня

© Михаил Терещенко/ ТАСС

Первая рабочая неделя в январе после новогодних праздников будет двухдневной. Об этом со ссылкой на Роструд напоминает ТАСС.

"Россияне после новогодних праздников выйдут на работу в четверг. Так, в первую неделю после праздников россияне будут работать 9 и 10 января, которые приходятся на четверг и пятницу", - сказано в сообщении.

Следующая короткая неделя ожидается только на майские праздники. На них в наступившем году выпадет по 4 выходных дня - с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.