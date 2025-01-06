Дэми Мур удостоена "Золотого глобуса" за роль в фильме "Субстанция"

Американской актрисе Дэми Мур присуждена награда премии "Золотой глобус" в номинации "лучшая женская роль в комедии или мюзикле" за работу в фильме "Субстанция" (Substance, 2024). Трансляцию церемонии 5 января вел телеканал CBS.

В борьбе за награду Дэми Мур в том числе обошла Зендею с ролью в фильме "Претенденты" (Challengers, 2024) и Майки Мэдисон, исполнившую роль в картине "Анора" (Anora, 2024).

Мур, снявшаяся в более чем 70 фильмах, стала обладательницей статуэтки с третьей попытки. До этого она была номинирована на "Золотой глобус" в 1991 и 1997 году.

В США премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в 20 категориях.