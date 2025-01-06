The Guardian: резистентность к антибиотикам повлечет 40 млн смертей к 2050 году

© EPA/JORGE DIRKX/ТАСС

Порядка 40 млн человек могут умереть к 2050 году из-за резистентности болезнетворных бактерий к антибиотикам. Об этом пишет британская газета The Guardian.

"Около 1 млн человек ежегодно умирают из-за распространения резистентности бактерий к антибиотикам, и эта цифра будет демонстрировать рост в ближайшие 25 лет. Это пугает", - цитирует издание бывшего главного санитарного врача Великобритании Салли Дэвис.

Как отмечается, к 2050 году показатели смертности от бактериальной резистентности увеличатся в два раза, количество умерших составит 40 млн человек накопленным итогом. Причина заключается в широком применении антибиотиков, в том числе в пищевой промышленности, в результате чего все больше бактерий мутируют и приобретают устойчивость к воздействию антибиотиков, указывается в материале.