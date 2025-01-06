Unisimka: более 80% россиян не намерены менять смартфон в 2025 году

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Более 80% россиян в наступившем году не планируют менять свой смартфон. Об этом со ссылкой на материалы исследования компании Unisimka сообщает ТАСС.

"Более трети россиян (36%) не намерены менять телефон в 2025 году. В новом году замена телефона возможна в случае поломки старого (33%), или если смартфон подарят (15%)", - свидетельствуют данные исследования. Вместе с тем на решение о замене устройства может повлиять выгодное ценовое предложение или выпуск обновленной модели желаемого смартфона.

Кроме того, согласно результатам опроса, около 22% жителей страны хотели бы получить смартфоны бренда Samsung в подарок в следующем году, при этом почти для такого же процента пользователей бренд не имеет значения. Третье место по выбору респондентов занимает iPhone, четвертое - Xiaomi, а пятое разделили между собой Huawei и Honor.

Отмечается, что почти 60% участников исследования пользуются телефоном до тех пор, пока с ним не начнутся проблемы, около 18% предпочитают менять модель раз в два-три года, почти 16% пользователям достаточно обновить телефон раз в четыре-пять лет и лишь для 7% опрошенных важно обновлять телефон каждый год.

Опрос был проведен при помощи сервиса "Яндекс взгляд" в декабре 2024 года среди более 1 тыс. россиян.