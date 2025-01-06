ВСУ попытались атаковать ЗАЭС при помощи восьми беспилотников

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в минувшее воскресенье предприняли попытку атаки на Запорожскую АЭС при помощи восьми беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все они были нейтрализованы средствами ПВО. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. 5 января ВСУ предприняли очередную попытку атаки атомной электростанции и города Энергодара Запорожской области восемью ударными беспилотниками самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны все БПЛА уничтожены. При падении одного из них произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС", - указали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что жертв и разрушений на станции нет. Персонал Запорожской АЭС работает в штатном режиме.