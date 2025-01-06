Алиев полагает, что крушения лайнера AZAL можно было избежать

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что крушения самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавшего рейсом по маршруту Баку - Грозный, можно было избежать. Такое мнение он высказал во время общения с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками воздушного судна.

В частности, Алиев отметил, что трагедии бы не произошло, "если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства России в районе города Грозного". По его словам, Баку настаивает на справедливом расследовании и наказании виновных.

Вместе с тем президент подчеркнул, что Азербайджан мог бы согласиться на расшифровку данных, зафиксированных бортовыми самописцами самолета, Международным авиационным комитетом, если бы был уверен в объективности. "Мы с этой структурой активно сотрудничали на протяжении десятилетий. И эта структура, по существу, занималась расследованием авиакатастроф на пространстве бывшего СССР", - указал он.

Как отметил азербайджанский лидер, в Бразилии идет расшифровка информации из черных ящиков, которая позволит воссоздать полную картину случившегося.