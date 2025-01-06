Бербок заявила, что помощь Сирии зависит от соблюдения прав женщин

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поставила вопрос оказания помощи Сирии при новых властях в зависимость от соблюдения прав женщин.

"Если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы хорошо образованных мужчин и женщин, которые столь нужны, никогда не вернутся на родину из-за рубежа для восстановления страны", - сказала она медиагруппе Funke. "Так что требовать соблюдения прав женщин в эти времена - это жесткая реальная политика", - полагает министр.

По ее словам, Евросоюз не станет направлять Сирии финансирование "на исламистские структуры".

Бербок также отметила, что именно в Сирии становится очевидно, почему так важна феминистическая политика, которую она отстаивает. "Чем сильнее подавляются права женщин, тем более авторитарным и радикальным становится общество в целом", - указала она. "Тот, кто лишает прав половину населения, едва ли будет уважительно относиться и к этническим и религиозным группам и никогда не сможет использовать экономический потенциал страны", - убеждена глава германского внешнеполитического ведомства.

Бербок посетила Дамаск 3 января вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. В аэропорту города представители встречавшей стороны не подали ей руку. Позже так же поступил и лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа.

Кроме того, представители новых сирийских властей заретушировали Бербок на фотографиях со встречи. Изображение главы МИД ФРГ было размыто таким образом, что ее невозможно было узнать. Заретушировали также двух сопровождавших министра переводчиц.