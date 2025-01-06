Yonhap: полиция Южной Кореи отказалась брать на себя арест Юн Сок Ёля

© ITAR-TASS

Полиция Республики Корея отказалась брать на себя реализацию ордера на арест президента Республики Корея Юн Сок Ёля после того, как это право полицейским попыталось делегировать Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных чиновников. Об этом пишет агентство Yonhap.

"По итогам юридической проверки мы пришли к заключению, что уведомление с указанием о применении ордера на арест от Управления антикоррупционных расследований имеет спорное с точки зрения права содержание. Решили продолжить консультации с управлением в этой связи", - сказал замглавы специальной следственной группы полиции, которая занимается событиями военного положения.

Как отмечается, полиция "фактически продемонстрировала намерение отказаться от исполнения" ордера. Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) в ночь с 5 на 6 января решило делегировать полиции применение ордера на арест Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Срок действия ордера истекает 6 января. Управление планирует подать в суд заявление на его продление.