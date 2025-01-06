Российские ВС пресекли попытку прорыва ВСУ на курском направлении

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Попытка прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении пресечена, основные силы противника ликвидированы вблизи хутора Бердин. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское. Решительными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена. В результате огневого поражения основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин", - указали в российском оборонном ведомстве.

Как отмечается, потери при попытке прорыва составили более 150 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые машины пехоты, 16 боевых бронемашин.