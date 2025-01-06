Politico представила список "черных лебедей" на 2025 год

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Газета Politico представила список трудно прогнозируемых событий - "черных лебедей" - на 2025 год, в числе которых компромисс между будущим президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в отношении тарифных ограничений, а также "секретная сделка" вокруг ирано-израильского урегулирования.

По мнению опрошенных изданием экспертов, президент РФ Владимир Путин убедит власти Ирана отложить "разработку ядерного оружия" на пятилетний срок, а Трамп заставит израильских лидеров воздержаться от любых атак по иранским ядерным объектам.

Эксперты полагают, что наступивший год могут неожиданно отметиться и другими событиями - начнется новая пандемия, Южная Корея проведет испытания ядерного оружия, произойдет самая крупная кибератака в истории, завершится урегулирование палестино-израильского конфликта на основе решения о двух государствах, произойдет обвал мирового фондового рынка из-за распространения дезинформации ИИ, последует прорыв в области квантовых компьютеров.