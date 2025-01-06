Маск: США должны освободить британский народ от тирании Стармера

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Американский миллиардер Илон Маск считает, что США должны освободить британский народ от тирании правительства премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

"Соединенным Штатам следует освободить народ Великобритании от тираничного правительства", - указал он в соцсети X. Маск сопроводил это высказывание опросом, промежуточные итоги которого свидетельствуют о том, что его позицию поддерживают порядка 69% пользователей. В этом голосовании уже приняли участие свыше 210 тыс. респондентов.

Некоторое время назад Маск отмечал, что Стармер должен подать в отставку и предстать перед судом, так как глава британского правительства якобы является соучастником сексуальных преступлений, которые десятилетиями совершались в отношении несовершеннолетних на севере Англии. Речь идет об изнасилованиях и сексуальной эксплуатации молодых девушек и несовершеннолетних в Олдеме, Ротереме, Рочдейле, Телфорде и ряде других городов с конца 80-х - начала 90-х годов XX века и до середины 10-х годов нынешнего столетия.