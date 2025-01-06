Онищенко: эпидемии являются стимулом для эволюции человечества

© Анна Исакова/ пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Эпидемии различных заболеваний будут время от времени возникать, поскольку они являются стимулом эволюции человечества. На это обратил внимание эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

"Эпидемия, несмотря на всю свою угрожающую опасность, является очень серьезным стимулом эволюции человека. Пандемии были, есть и будут", - отметил он.

Вместе с тем, по словам эксперта, ученые научились делать вакцины, благодаря которым распространение различных инфекций удается своевременно пресечь или минимизировать число инфицированных.

"Мы сегодня не имеем таких болезней как корь, полиомиелит, столбняк, он есть, но это редкое заболевание. Мы уже 20 лет делаем эффективные вакцины от гриппа. То есть мы достаточно уверенно себя ведем с точки зрения создания средств специфической профилактики, но это вовсе не значит, что не будет пандемии", - указал он.

"Мы готовимся, прогнозируем то, какие штаммы, какие виды вирусов могут для нас представлять в перспективе опасность. Есть список примерно из 30 сегодня известных вирусов и микробов, которые являются кандидатами для возможного возникновения пандемии. Но рассчитывать на то, что мы как граждане ничего делать не будем, а государство пусть за нас беспокоится, тоже нельзя. Нужно прививаться, соблюдать всякого рода нормы и правила предосторожности", - подчеркнул специалист.