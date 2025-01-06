Стоимость газа в Европе опустилась до минимума с конца декабря

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Стоимость природного газа в Европе в ходе биржевых торгов 6 января опустилась до минимума с 31 декабря 2024 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Общее снижение цены с начала дня составляет около 2%.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $517,5 за 1 тыс. куб. м или €48,31 за МВт·ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Средняя цена голубого топлива в Европе по итогам 2024 упала на 17%, составив порядка $387 за 1 тыс. куб. м. Ключевыми факторами такого снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и отсутствие роста спроса на газ в Евросоюзе.