Макрон считает, что Киев должен обсуждать территориальные вопросы исходя из реалий

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Украина должна обсуждать территориальные вопросы при урегулировании конфликта исходя из сложившихся реалий. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон во время конференции французских послов, которая проходит в Париже.

"Украине придется вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам. Исключительно Киев может обсуждать эти вопросы для урегулирования конфликта", - сказал он. Трансляция выступления велась в X.

Макрон также полагает, что "урегулирование на Украине не может быть простым и легким". "Не может быть мирных инициатив по Украине без участия Украины, а также не может быть обеспечена европейская безопасность без участия Европы", - добавил он.