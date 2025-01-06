Аэропорт Дамаска начнет обслуживать международные рейсы 7 января

Международный аэропорт Дамаска может начать обслуживание регулярных международных рейсов после 08:00 по местному времени 7 января. Об этом со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации "Дамаск" сообщает ТАСС.

"Ограничения на обслуживание рейсов, предполагающие необходимость получения специального разрешения от авиационных властей страны, прекратят действовать с 08:00 по местному времени 7 января", - говорится в сообщении.

В диспетчерской службе уточнили, что до 20 января в аэропорту закрыта одна рулежная дорожка и одна из стоянок для самолетов. Вместе с тем до начала третьей декады марта временно изменили радиочастоту одного из радиомаяков.

О своей готовности осуществлять международные рейсы из Дамаска заявила сирийская коммерческая авиакомпания Cham Wings, планирующая с 7 января восстановить регулярные полеты в Шарджу.

Кроме того, свой рейс из Дамаска в Дубай и обратно вернет национальный перевозчик "Сирийские авиалинии".

Регулярные рейсы между Дохой и Дамаском три раза в неделю с 7 января планирует запустить и катарская национальная авиакомпания Qatar Airways.

При этом работа международного аэропорта города Алеппо по специальным разрешениям продлена до 12 января.