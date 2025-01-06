Суточные потери ВСУ на курском направлении составили до 485 военных

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Суточные потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) на курском направлении составили до 485 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 485 военнослужащих, уничтожены 10 танков, 7 боевых машин пехоты, 5 бронетранспортеров, 39 боевых бронемашин, инженерная машина разграждения, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, 7 минометов и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 49 500 военнослужащих, 283 танка, 216 боевых машин пехоты, 158 бронетранспортеров, 1 500 боевых бронемашин, 1 418 автомобилей, 341 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.