Байден решил, что японский бизнес угрожает национальным интересам США

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Запрет президента США Джо Байдена на покупку японской компанией Nippon Steel крупнейшего американского производителя стали U.S. Steel «неприемлем и может привести к проблемам в отношениях между Японией и США». С такими угрозами выступила крупнейшая японская газета Yomiuri - по сути рупор правящей Либерально-демократической партии Японии.

А как не ругаться?

В прошлом такие демарши предпринимались Вашингтоном в отношении китайских компаний, но сейчас впервые под удар попала японская компания. Между тем Япония является одним из закоперщиков международной компании по формированию негативного имиджа китайского бизнеса. И на этом поле ей подложил свинью ближайший союзник. Но репутационный удар, который в очередной раз получил японский бизнес - это лишь часть проблемы. И не только японской.

О грядущем слиянии двух сталелитейных гигантов было объявлено в конце 2023 года. После этого комиссия Минфина США изучала условия сделки на предмет соответствия ее внутреннему законодательству и национальным интересам.

По итогам ее работы Байден и издал в первых числа января нынешнего года указ о блокировании этой сделки на сумму 14,9 миллиарда долларов. Помимо этого, японская фирма была готова сразу же инвестировать в техническое переоснащение американских заводов более 2,7 млрд. долларов. В конечном счете слияние привело бы к созданию третьей по величине сталелитейной компании мира, способной, как считают японцы, противостоять напору китайских металлургов.

Теперь все рухнуло. Отменить указ президента будет крайне непросто.

Объявляя о своём решении Байден подчеркнул: «Сильная сталелитейная промышленность, принадлежащая и управляемая внутри страны, является важнейшим приоритетом национальной безопасности». Комиссия же Минфина США, как сообщают СМИ, решила, что в случае одобрения сделки, производство стали в США может сократиться, и возникнет дефицит поставок для отраслей, важных с точки зрения национальной безопасности. В частности, выдвигались прогнозы, что японский инвестор может ограничить производство на американских заводах, чтобы увеличить экспорт стали в США из Японии. Однако в канун нового года Nippon Steel согласился предоставит американскому правительству право вето на сокращение производственных мощностей. Не помогло.

Решение Байдена «неудачное и непонятное», — заявил Ёдзи Муто, министр экономики, торговли и промышленности Японии. Это так, если оценивать его формально.

Фактически же, уходящему президенту, как отмечает The Washington Post, важно было совершить исторический шаг, и в качестве «наследия» он решил сохранить U.S. Steel - знаковую компанию индустриальной эпохи США - в руках американцев. Неплохая идея, если не считать, что некогда мировой лидер в своей отрасли теперь откатился в третью десятку рейтинга аналогичных компаний и по производительности труда вдвое уступает японскому партнеру.

Кроме того, ни для кого не секрет, что в ходе предвыборной борьбы американский президент в погоне за голосами «синих воротничков» поддержал Дэвида Макколла, президента профсоюза сталелитейщиков United Steelworkers, который выступал против сделки и помогал президенту в предвыборной кампании в нескольких ключевых штатах. Правда, идею срыва сделки поддерживали далеко не все, в том числе в Пенсильвании – важнейшем для исхода выборов «колеблющемся» штате, где расположена штаб-квартира компании. И в сентябре Байден решил отложить свое решение о блокировке на период после выборов.

Теперь генеральный директор U.S. Steel Дэвид Бэрритт, заявляет: «Мы намерены бороться с политической коррупцией президента Байдена». В совместном заявлении Nippon и U.S. Steel назвали решение Байдена «незаконным», и Nippon Steel намерена подать иск против правительства США, оспаривая процедуры, лежащие в основе этого решения, сообщила японская газета Nikkei.

Если иск будет отклонен, что японцам придётся выплатить штраф в размере 565 миллионов долларов. Но и администрации Байдена может не поздоровится, поскольку в суде Nippon Steel будет добиваться обнародования внутренних документов, созданных в ходе обсуждения и касающихся оценки рисков для национальной безопасности. Ангажированность выводов Минфина и указа президента может быть доказана, поскольку истцы утверждают, что рассмотрение сделки правительством США «было глубоко политизировано, а результат был предопределён без рассмотрения по существу, но для достижения политических целей Белого дома Байдена».

Кроме того, U.S. Steel уже предупредила, что без этой сделки заводы могут закрыться, а тысячи рабочих мест окажутся под угрозой поскольку прибыль U.S. Steel снижалась в течение девяти кварталов подряд на фоне мирового промышленного спада.

Правда есть и другие потенциальные партнеры, например американская компания Cleveland-Cliffs, которая ранее делала предложение о покупке компании, может вернуться с более скромным предложением. Однако её рыночная стоимость сейчас меньше, чем у U.S. Steel. «Можно предположить, что Nucor и Cleveland Cliffs будут вести переговоры с U.S. Steel, но, судя по заявлениям президента, можно предположить, что правительство США может прийти на помощь и инвестировать в инфраструктуру», — цитирует газета Asahi главного глобального стратега Freedom Capital Markets Джей Вудс.

Но и японцы, похоже, были готовы поторговаться.

Япония занимала первое место по объёму прямых инвестиций в США в течение последних пяти лет. Разумеется, не себе в убыток. И в целом американский рынок критически важен для экономики Японии, которая с огромным трудов преодолевает рецессию и только еще намеревается перейти к модели роста на основе внутреннего спроса.

На рабочем уровне японские эмиссары уговаривали помощников не срывать сделку. А в ноябре, как сообщил Reuters, премьер-министр Японии Сигэру Исиба, вопреки японской традиции невмешательства политиков в вопросы международного бизнеса, направил Байдену письмо с просьбой одобрить сделку. Без толку.

С другой стороны, и Трампу в ходе предвыборной гонки не были чужды политические расчеты. «Я категорически против того, чтобы некогда великая и могущественная U.S. Steel была куплена иностранной компанией, в данном случае японской Nippon Steel», — написал он на своей интернет-платформе Truth Соц. сети. «Как президент, я не допущу заключения этой сделки. Покупатель, будь бдителен!!!».

Правда, команда Трампа не прокомментировала демарш Байдена. А несколько действующих и бывших республиканцев раскритиковали решение уходящего президента, заявив, что оно приведёт к сокращению инвестиций в США.

Да и предвыборные угрозы Трампа надо делить на два. Японцы пошли на сделку из-за низких тарифов на сталь в США, а также под влиянием принятого Байденом закона о капиталовложениях в модернизацию американской инфраструктуры, что требует огромного объемов стального проката. Трампа же меняет вектор и готов резко увеличить ввозные пошлины, что должно подтолкнуть зарубежный бизнес к сворачиванию ввоза и расширению инвестиций в США. Делать Америку великой за чужой счет - это его конек. И формально слияние двух сталелитейных гигантов в его интересах. А об условиях можно было бы и поговорить после инаугурации.

Теперь же решение Байдена сорвать сделку за две недели до своего ухода в из Белого дома – еще одна подножка Трампу, как и военная помощь Украине, запреты на бурение на шельфе, траур по Картеру, судебные решения и много другое… Усложнить президентство Трампа, похоже, главная задача уходящей администрации. «К сожалению, это правда, что японские деловые круги выразили обеспокоенность по поводу будущих инвестиций между Японией и Соединёнными Штатами, — заявил премьер Исиба на новогодней пресс-конференции 6 января. — Нам придётся отнестись к этому очень серьёзно».

Между тем газета Yomiuri полагает, что сделка могла бы создать символическую структуру, в которой «компании, представляющие японских и американских производителей, работали бы вместе и противостояли бы экспортному натиску дешёвой продукции, производимой китайскими сталелитейными компаниями».

Японцы настойчиво добиваются повышения своего международного статуса за счет демонстрации равноправных отношений с Вашингтоном в военной, политической и экономической сферах и создания общего фронта противостояния Китаю и России. «Мы же союзники...», - сокрушался Исиба, обещая потребовать от американцев разъяснений, в чем же была угроза национальной безопасности США.

Ну-ну.