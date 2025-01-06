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Байден решил, что японский бизнес угрожает национальным интересам США

Уходящий президент ставит еще одну подножку Трампу

Байден решил, что японский бизнес угрожает национальным интересам США
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Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Запрет президента США Джо Байдена на покупку японской компанией Nippon Steel крупнейшего американского производителя стали U.S. Steel «неприемлем и может привести к проблемам в отношениях между Японией и США». С такими угрозами выступила крупнейшая японская газета Yomiuri - по сути рупор правящей Либерально-демократической партии Японии.

А как не ругаться?

В прошлом такие демарши предпринимались Вашингтоном в отношении китайских компаний, но сейчас впервые под удар попала японская компания. Между тем Япония является одним из закоперщиков международной компании по формированию негативного имиджа китайского бизнеса.  И на этом поле ей подложил свинью ближайший союзник. Но репутационный удар, который в очередной раз получил японский бизнес - это лишь часть проблемы. И не только японской.

О грядущем слиянии двух сталелитейных гигантов было объявлено в конце 2023 года. После этого комиссия Минфина США изучала условия сделки на предмет соответствия ее внутреннему законодательству и национальным интересам.

По итогам ее работы Байден и издал в первых числа января нынешнего года указ о блокировании этой сделки на сумму 14,9 миллиарда долларов. Помимо этого, японская фирма была готова сразу же инвестировать в техническое переоснащение американских заводов более 2,7 млрд. долларов.  В конечном счете слияние привело бы к созданию третьей по величине сталелитейной компании мира, способной, как считают японцы, противостоять напору китайских металлургов.

Теперь все рухнуло. Отменить указ президента будет крайне непросто.

Объявляя о своём решении Байден подчеркнул: «Сильная сталелитейная промышленность, принадлежащая и управляемая внутри страны, является важнейшим приоритетом национальной безопасности». Комиссия же Минфина США, как сообщают СМИ, решила, что в случае одобрения сделки, производство стали в США может сократиться, и возникнет дефицит поставок для отраслей, важных с точки зрения национальной безопасности. В частности, выдвигались прогнозы, что японский инвестор может ограничить производство на американских заводах, чтобы увеличить экспорт стали в США из Японии. Однако в канун нового года Nippon Steel согласился предоставит американскому правительству право вето на сокращение производственных мощностей. Не помогло.

Решение Байдена «неудачное и непонятное», — заявил Ёдзи Муто, министр экономики, торговли и промышленности Японии. Это так, если оценивать его формально.

Фактически же, уходящему президенту, как отмечает The Washington Post, важно было совершить исторический шаг, и в качестве «наследия» он решил сохранить U.S. Steel - знаковую компанию индустриальной эпохи США - в руках американцев. Неплохая идея, если не считать, что некогда мировой лидер в своей отрасли теперь откатился в третью десятку рейтинга аналогичных компаний и по производительности труда вдвое уступает японскому партнеру.

Кроме того, ни для кого не секрет, что в ходе предвыборной борьбы американский президент в погоне за голосами «синих воротничков» поддержал Дэвида Макколла, президента профсоюза сталелитейщиков United Steelworkers, который выступал против сделки и помогал президенту в предвыборной кампании в нескольких ключевых штатах. Правда, идею срыва сделки поддерживали далеко не все, в том числе в Пенсильвании – важнейшем для исхода выборов «колеблющемся» штате, где расположена штаб-квартира компании. И в сентябре Байден решил отложить свое решение о блокировке на период после выборов.

Теперь генеральный директор U.S. Steel Дэвид Бэрритт, заявляет: «Мы намерены бороться с политической коррупцией президента Байдена». В совместном заявлении Nippon и U.S. Steel назвали решение Байдена «незаконным», и Nippon Steel намерена подать иск против правительства США, оспаривая процедуры, лежащие в основе этого решения, сообщила японская газета Nikkei.

Если иск будет отклонен, что японцам придётся выплатить штраф в размере 565 миллионов долларов. Но и администрации Байдена может не поздоровится, поскольку в суде Nippon Steel будет добиваться обнародования внутренних документов, созданных в ходе обсуждения и касающихся оценки рисков для национальной безопасности. Ангажированность выводов Минфина и указа президента может быть доказана, поскольку истцы утверждают, что рассмотрение сделки правительством США «было глубоко политизировано, а результат был предопределён без рассмотрения по существу, но для достижения политических целей Белого дома Байдена».

Кроме того, U.S. Steel уже предупредила, что без этой сделки заводы могут закрыться, а тысячи рабочих мест окажутся под угрозой поскольку прибыль U.S. Steel снижалась в течение девяти кварталов подряд на фоне мирового промышленного спада.

Правда есть и другие потенциальные партнеры, например американская компания Cleveland-Cliffs, которая ранее делала предложение о покупке компании, может вернуться с более скромным предложением. Однако её рыночная стоимость сейчас меньше, чем у U.S. Steel. «Можно предположить, что Nucor и Cleveland Cliffs будут вести переговоры с U.S. Steel, но, судя по заявлениям президента, можно предположить, что правительство США может прийти на помощь и инвестировать в инфраструктуру», — цитирует газета Asahi главного глобального стратега Freedom Capital Markets Джей Вудс.

Но и японцы, похоже, были готовы поторговаться.

Япония занимала первое место по объёму прямых инвестиций в США в течение последних пяти лет. Разумеется, не себе в убыток. И в целом американский рынок критически важен для экономики Японии, которая с огромным трудов преодолевает рецессию и только еще намеревается перейти к модели роста на основе внутреннего спроса.

На рабочем уровне японские эмиссары уговаривали помощников не срывать сделку. А в ноябре, как сообщил Reuters, премьер-министр Японии Сигэру Исиба, вопреки японской традиции невмешательства политиков в вопросы международного бизнеса, направил Байдену письмо с просьбой одобрить сделку. Без толку.

С другой стороны, и Трампу в ходе предвыборной гонки не были чужды политические расчеты. «Я категорически против того, чтобы некогда великая и могущественная U.S. Steel была куплена иностранной компанией, в данном случае японской Nippon Steel», — написал он на своей интернет-платформе Truth Соц. сети. «Как президент, я не допущу заключения этой сделки. Покупатель, будь бдителен!!!».

Правда, команда Трампа не прокомментировала демарш Байдена. А несколько действующих и бывших республиканцев раскритиковали решение уходящего президента, заявив, что оно приведёт к сокращению инвестиций в США.

Да и предвыборные угрозы Трампа надо делить на два. Японцы пошли на сделку из-за низких тарифов на сталь в США, а также под влиянием принятого Байденом закона о капиталовложениях в модернизацию американской инфраструктуры, что требует огромного объемов стального проката. Трампа же меняет вектор и готов резко увеличить ввозные пошлины, что должно подтолкнуть зарубежный бизнес к сворачиванию ввоза и расширению инвестиций в США. Делать Америку великой за чужой счет - это его конек. И формально слияние двух сталелитейных гигантов в его интересах. А об условиях можно было бы и поговорить после инаугурации.

Теперь же решение Байдена сорвать сделку за две недели до своего ухода в из Белого дома –  еще одна подножка Трампу, как и военная помощь Украине, запреты на бурение на шельфе, траур по Картеру, судебные решения и много другое… Усложнить президентство Трампа, похоже, главная задача уходящей администрации. «К сожалению, это правда, что японские деловые круги выразили обеспокоенность по поводу будущих инвестиций между Японией и Соединёнными Штатами, — заявил премьер Исиба на новогодней пресс-конференции 6 января. — Нам придётся отнестись к этому очень серьёзно».

Между тем газета Yomiuri полагает, что сделка могла бы создать символическую структуру, в которой «компании, представляющие японских и американских производителей, работали бы вместе и противостояли бы экспортному натиску дешёвой продукции, производимой китайскими сталелитейными компаниями».

Японцы настойчиво добиваются повышения своего международного статуса за счет демонстрации равноправных отношений с Вашингтоном в военной, политической и экономической сферах и создания общего фронта противостояния Китаю и России. «Мы же союзники...», - сокрушался Исиба, обещая потребовать от американцев разъяснений, в чем же была угроза национальной безопасности США.

Ну-ну.
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