Стоимость нефти Brent впервые с 14 октября поднималась выше $77

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на бирже ICE в Лондоне поднималась выше $77 за баррель впервые с 14 октября 2024 года.

По состоянию на 15:47 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 0,88% и торговалась на уровне $77,15 за баррель.

К 16:14 мск фьючерс на Brent замедлил рост и находился на отметке в $76,97 (+0,6%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в январе рос на 0,59% и составлял $74,4 за баррель, свидетельствуют данные площадки.