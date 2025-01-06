Стармер опроверг слова Маска о причастности к сексуальной эксплуатации детей

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опроверг утверждение американского миллиардера Илона Маска о том, что глава правительства якобы является соучастником сексуальных преступлений, которые на протяжении десятилетий совершались в отношении несовершеннолетних на севере Англии.

"Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе", - сказал он в ходе пресс-конференции, передает телеканал Sky News.

"Мне нравятся пикировки в политике и жаркие дебаты. Но они должны основываться на фактах и правде, а не на лжи", - подчеркнул Стармер.

Ранее Маск ранее высказал мнение, что британский премьер должен подать в отставку и предстать перед судом, так как якобы является соучастником сексуальных преступлений. Речь идет об изнасилованиях и сексуальной эксплуатации девушек и несовершеннолетних в Олдеме, Ротереме, Рочдейле, Телфорде и некоторых других городах с конца 1980-х - начала 1990-х и до середины 2010-х.

Многочисленные сексуальные преступления, жертвами которых становились в основном девочки из неблагополучных семей, совершались по большей части выходцами из Пакистана. Долгие годы эти случаи замалчивались, их начали предавать огласке лишь в 2012 году.

Стармер, в июле возглавивший правительство лейбористов, с 2008 по 2013 год руководил Королевской прокурорской службой (CPS) и признавал, что в ряде случаев сотрудники полиции и прокуратуры избегают привлекать к суду представителей этнических и религиозных меньшинств, опасаясь обвинений в расизме и исламофобии.

Согласно информации вещательной корпорации Би-би-си, расследование в Ротереме показало, что только в период с 1997 по 2013 год порядка 1,4 тыс. детей пострадали от сексуального насилия, совершенного в основном британцами пакистанского происхождения. Расследование в Телфорде при этом установило, что порядка 1 тыс. девочек подверглись сексуальному насилию в течение 40 лет. Только в этих двух городах за совершенные преступления было осуждено свыше 100 человек.