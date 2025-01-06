Причиной массового сбоя сервисов РФ послужила авария на магистральной сети

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Авария, которая произошла на магистральной сети у одного из операторов связи, повлекла за собой массовый сбой в работе некоторых сервисов на территории России. В настоящее время она уже устранена, со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщает ТАСС.

Ранее российские пользователи стали жаловаться на сбой в работе российского сегмента интернета, в частности интернет-сервисов и мобильных операторов, следует из данных сервиса "Сбой.рф".

По состоянию на 13:50 мск, число жалоб достигло 30 544. Пользователи испытывают проблемы со входом в личный кабинет, некоторые из них сообщают о невозможности написать в поддержку. Кроме того, поступают жалобы на общий сбой сети.

Вместе с тем общий сбой зафиксирован в работе "Ростелекома" (1 555 жалоб), "Мегафона" (1 275 жалоб), T2 (1 171 жалоб), пользователи жалуются на работу интернета.