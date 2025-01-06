Минск опроверг извинения Лукашенко перед Зеленским

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что глава государства Александр Лукашенко не приносил извинений Владимиру Зеленскому в первые дни специальной военной операции (СВО).

"Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", - сказала она изданию РБК, комментируя заявление Зеленского о том, что глава белорусского государства извинялся перед украинским коллегой в ходе разговора по телефону, который состоялся в первые дни спецоперации.

По словам Эйсмонт, в первые дни СВО Лукашенко и Зеленский общались по телефону, а сама беседа состоялась благодаря младшему сыну белорусского лидера. "Разговор между президентами Беларуси и Украины в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского", - указала она.

"Наш президент, прежде всего, говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей. Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров", - добавила пресс-секретарь.

Ранее в интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский выступил с утверждением о том, что на первый или второй день СВО Лукашенко принес ему извинения за то, что с территории Белоруссии в сторону Украины были запущены российские ракеты.