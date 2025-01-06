Эрдоган заверил, что Турция не допустит расчленения Сирии

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Турция не допустит расчленения соседней Сирии и может в экстренном порядке применить меры, чтобы избежать такого развития событий. С соответствующим заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания правительства.

"Мы не позволим расчленить Сирию, нарушить ее унитарное устройство. Мы быстро примем необходимые меры, если увидим риск в этой связи", - подчеркнул Эрдоган.