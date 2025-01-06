В Абхазии завершилось выдвижение кандидатов на пост президента

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В Абхазии завершилась регистрация инициативных групп, партий, а также выдвижение кандидатов в президенты.

"С начала регистрации инициативными группами граждан было выдвинуто семеро кандидатов, один - от Народной партии Абхазии. В ЦИК представлены документы для регистрации пятерых кандидатов - и. о. президента Бадры Гунбы, председателя оппозиционной организации "Абхазское народное движение" Адгура Ардзинбы, бывшего торгового представителя Абхазии в РФ Олега Барцица, бывшего председателя Контрольной палаты Роберта Аршбы, председателя правления Черноморского банка развития Адгура Хурхумала", - указали в избирательной комиссии.

Таким образом, к настоящему моменту на президентский пост могут претендовать пятеро из ранее выдвинутых восьми кандидатов. Регистрация кандидатов завершится 16 января.

На фоне внутриполитического противостояния президент Аслан Бжания 19 ноября покинул свой пост. Вместе с тем ушел в отставку премьер-министр Александр Анкваб. Обязанности президента по конституции исполняет вице-президент Бадра Гунба, обязанности премьер-министра - Валерий Бганба. Досрочные президентские выборы намечены на 15 февраля.