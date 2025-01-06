Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного члена

© Ulet Ifansasti/ Getty Images/ТАСС

Индонезия получила полноправное членство в БРИКС. Соответствующее заявление распространил МИД Бразилии, которая с начала года приняла председательство в объединении.

"Правительство Бразилии объявляет 6 января об официальном присоединении Республики Индонезия к БРИКС в качестве полноправного члена", - указали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что кандидатура Индонезии "получила одобрение лидеров стран сообщества" еще на саммите в Йоханнесбурге в ЮАР в августе 2023 года.

"Бразилия поздравляет правительство Индонезии со вступлением в БРИКС. Обладая самым большим населением и крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии, Индонезия выступает за реформу институтов глобального управления вместе с другими членами сообщества и вносит позитивный вклад в интенсификацию сотрудничества на глобальном Юге", - следует из заявления.

Ранее в МИД РФ информировали о том, что с 1 января ряд государств присоединится к БРИКС в качестве стран - партнеров группы, среди них была названа Индонезия. Другими партнерами объявлены Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.