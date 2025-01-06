Bloomberg: запасы природного газа в Европе стремительно истощаются

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Европейские газовые хранилища стремительно опустошаются в условиях сильных холодов и остановки поставок российского газа через территорию Украины, что вносит неопределенность в ситуацию с энергетической безопасностью. На это обращает внимание агентство Bloomberg.

Как отмечается, на начало января запасы голубого топлива в хранилищах составляют порядка 70% против 86% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это, в частности, связано с суровыми погодными условиями, повлекшими высокий спрос на отопление.

Агентство указывает, что скорость снижения уровня запасов достигла максимума с 2018 года. С начала зимы хранилища потеряли 25% своего максимального объема, что уже вызывает опасения относительно возможности их пополнения к следующему отопительному сезону.

Стоимость газа на европейских рынках также продолжает расти. 4 января котировки на фьючерсы выросли на 4%, закрывшись на отметке €50,27 за МВт·ч, что стало максимальным уровнем с октября 2023 года.