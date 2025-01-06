В Приморье обнаружили краснокнижного амурского тигра с огнестрельным ранением

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Сотрудники охотнадзора Приморского края нашли недалеко от реки Туманной в Хасанском районе края труп амурского тигра с огнестрельным ранением. Об этом информировала пресс-служба прокуратуры Приморья, передает ТАСС.

"В минувшую субботу вблизи реки Туманной сотрудники охотнадзора парка "Хасан" обнаружили амурского тигра без признаков жизни с огнестрельным пулевым ранением в области правой лопатки. Установление всех обстоятельств произошедшего поставлено на контроль в прокуратуре района", - сказано в сообщении.

Амурский - самый крупный подвид тигров. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному исчезновению популяции.

В 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников. За последние два десятка лет численность амурских тигров выросла с 450 до 750 особей.