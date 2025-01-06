Литва приобрела 5 млн таблеток йода на случай аварии на БелАЭС

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Литва потратила €500 тыс. на закупку партии таблеток йода для раздачи населению на случай аварии на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), расположенной у литовской границы и в 50 км от Вильнюса. Об этом информировал Минздрав балтийской республики.

"Ввиду опасного соседства с ядерным объектом мы должны обеспечить, чтобы жители страны в случае несчастья могли воспользоваться необходимым медицинским препаратом. За €500 тыс. приобретено 5 млн защищающих щитовидную железу таблеток йода", - указала глава Минздрава Мария Якубаускене.

Партия рассчитана на более 1 млн человек и предназначена для тех, кто живет в радиусе 100 км от АЭС. Население Литвы составляет порядка 2,8 млн человек. Таблетки раздаются бесплатно. Это повторная акция с учетом срока годности препарата. Первый раз его распространяли в 2020 году.