ЕК: Маск вправе излагать свою позицию, критикуя власти стран Европы

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В Еврокомиссии (ЕК) полагают, что американский миллиардер Илон Маск, критикуя нынешние власти стран Европы, выражает свое мнение и не нарушает цифровое законодательство Евросоюза. Такую точку зрения изложил представитель ЕК Томас Ренье во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Свобода выражения находится в сердце нашего цифрового акта. Все имеют право выражать свое мнение. Это распространяется и на Илона Маска", - сказал он при общении с прессой.

Ренье отметил, что ЕК проверяет, продвигал ли Маск свои записи в соцсети X, что может стать нарушением цифровых норм сообщества.

Некоторое время назад Маск заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен подать в отставку и предстать перед судом. По его утверждению, Стармер является соучастником сексуальных преступлений, которые десятилетиями совершались в отношении несовершеннолетних на севере Англии.

Кроме того, ранее в опубликованном в газете Welt am Sonntag материале Маск выразил мнение, что будущее Германии балансирует на грани экономического и культурного коллапса, а партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является "последней искрой надежды" для страны.