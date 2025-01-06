Кадыров рассказал о модернизированном под медицинские нужды бронеавтомобиле

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров представил модернизированный под медицинские нужды бронеавтомобиль 3-СТС "Ахмат". Соответствующее сообщение он разместил в Telegram-канале.

"Над ним основательно поработали наши бойцы, предусмотрев все необходимое для оказания помощи раненым. Уникальная конструкция бронеавтомобиля и оснащение позволяют эффективно работать в самых сложных условиях, в том числе на линии боевого соприкосновения", - указал руководитель региона.

Подчеркивается, что высокая проходимость автомобиля, маневренность и способность предоставлять раненым бойцам необходимую медицинскую помощь прямо на месте делает его важнейшим звеном в системе полевой медицины. Внутри бронеавтомобиля предусмотрено два койко-места для реанимации, уточнил Кадыров.

Кроме того, "высокий уровень защиты корпуса от осколков, пуль и атак вражеских БПЛА обеспечивает безопасность как раненых, так и медицинского персонала", отметил он.