Трюдо пообещал уйти в отставку после избрания нового лидера либералов

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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что покинет пост председателя правящей Либеральной партии Канады, но уйдет в отставку только после избрания нового лидера либералов.

"Я планирую уйти в отставку с поста лидера Либеральной партии и с поста премьер-министра после того, как партия выберет своего следующего лидера", - сказал он в обращении к нации.

Вместе с тем Трюдо отметил, что попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон приостановить работу национального парламента до 24 марта. Это позволит ему избежать голосования по вотуму доверия, которое оппозиционные партии запланировали на конец текущего месяца.

Премьер также указал, что принял такое решение после разговора с семьей накануне вечером. Он добавил, что "из-за внутренних разногласий" в Либеральной партии Канады он понял, что не сможет быть тем лидером, с которым либералы должны пойти на парламентские выборы в октябре.

В середине декабря 2024 года вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд объявила о своей отставке. В тот же день об уходе из правительства объявил и министр жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шон Фрейзер. Это повлекло критику в адрес премьера со стороны оппозиции и ряда общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки.